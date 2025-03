Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bargeld aus Wohnung entwendet

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Unbekannte Täter gelangten von Freitag zu Samstag (14.03. - 15.03.2025) in der Kleinbernsdorfer Straße in Münchenbernsdorf in das Einfamilienhaus einer 83-Jährigen. Aus dem Wohnhaus entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Nachdem Angehörige den Diebstahl bemerkten, informierten diese die Geraer Polizei. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, teilen Sie dies der Polizei unter folgenden Telefonnummer mit - Tel. 0365 / 829-0 (Bezugsnummer 0068857/2025). (AK)

