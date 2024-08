LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Gera (ots) - Gera: Ein bislang unbekannter Täter betrat am gestrigen Tag (21.08.2024), gegen 13:30 Uhr eine Praxis in der Lasurstraße. Hierbei nutzte er die Gelegenheit, sich Zugang zum nichtbesetzten Tresen zu verschaffen und stahl von dort letzten Endes aufgefundenes Bargeld. Die Geraer Polizei ermittelt zum Diebstahlsgeschehen (Bezugsnummer 0217405/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

