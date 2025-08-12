PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Bad Säckingen Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.08.2025, gegen 11:40 Uhr beabsichtigte eine 65 Jahre alte Fußgängerin den Radweg in der Fricktalstraße in Bad Säckingen zu überqueren. Dabei übersah sie einen auf dem Radweg fahrenden 70-jährigen Radfahrer der seinerseits nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zur Kollision zwischen dem Radfahrer und der Fußgängerin, wodurch beide stürzten und sich leicht verletzten. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Nach der Unfallaufnahme konnten beide die Unfallstelle selbständig verlassen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

