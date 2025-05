Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mann stirbt bei Unfall + Bedrohung an Infostand + Schüsse aus Schreckschusspistole + Einbrecher in Tierarztpraxis

Linden: Mann stirbt bei Unfall

Am Freitag (23.5.) ereignete sich ein Unfall auf der Landesstraße 3129 ein Unfall, bei dem ein Mann verstarb. Der 66-Jährige fuhr mit seinem Skoda gegen 15.45 Uhr von Leihgestern nach Großen-Linden. Kurz nach dem Ortsausgang von Leihgestern kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst in einen Graben. In der Folge geriert er zurück auf die Fahrbahn und stieß gegen einen bereits stehenden Linienbus. Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Ein zufällig vor Ort befindlicher Arzt kümmerte sich bis zum Eintreffen des Notarztes um den leblosen Skodafahrer. Der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der 66-Jährige einen medizinischen Notfall erlitt infolge dessen verstarb.

Gießen: Bedrohung an Infostand

An einem Infostand in der Löwengasse kam es am Samstag (24.5.) zu einem Vorfall, zu dem die Ermittler Zeugen suchen. Gegen 13.55 Uhr kamen zwei Personen zum Standverantwortlichen eines Infostandes mit Israelbezug und bedrohten den Mann verbal. Ein Unbekannter zerriss zudem eine am Stand befindliche Israelfahne. Darüber hinaus wurde eine gegen den Staat Israel gerichtete Parole gerufen. Zu einer Person liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach war der Mann etwa 170 cm groß und 20-25 Jahre alt. Er hatte laut Zeugenangaben eine dickliche Figur und ein "arabisches Erscheinungsbild". Der Gesuchte trug eine Sonnenbrille, eine schwarze Jacke, eine Jeans und weiße Schuhe. Eine nach Bekanntwerden sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall am Stand in der Löwengasse bemerkt? Wer kann Angaben zu den flüchtigen Personen machen? Wer kann die Personen beschreiben? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Schüsse aus Schreckschusspistole

Am frühen Sonntagmorgen (25.5.) gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, die von Schüssen im Asterweg berichteten. Diese seien im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung im Bereich auf der Straße in Höhe der Hausnummer 3 gefallen.

Sofort entsandte Streifen trafen gegen 1.30 Uhr vor Ort einen 18-Jährigen an. Er gab an, dass er geschlagen worden sei. Daher habe er Warnschüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben, daraufhin seien die Beteiligten noch vor Eintreffen der Polizei geflohen. Die Pistole fanden die Beamten bei ihm auf. Die Einsatzkräfte stellten die Schreckschusswaffe sicher und leiteten ein Verfahren gegen den 18-Jährigen ein.

Die Ermittler suchen zur Klärung des Sachverhaltes Zeugen: Wer hat eine Auseinandersetzung bemerkt? Wer kann Angaben zu den Beteiligten und den Hintergründen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Einbrecher in Tierarztpraxis

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte heute früh gegen 2.35 Uhr Einbrecher in einer Tierarztpraxis und informierte die Polizei. Die Kriminellen konnten noch vor Eintreffen der ersten Streifenwagen fliehen. Sie hatten ein Fenster aufgebrochen und im Inneren der Praxis im Kreuzweg nach Wertgegenständen gesucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um mindestens drei Unbekannte, von denen einer eine kräftige Statur hatte. Einer seiner Begleiter hatten eine Kappe auf, ein weiterer trug einen Kapuzenpullover.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat die Einbrecher bemerkt? Wer kann Angaben zu ihrer Flucht machen? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

