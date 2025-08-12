POL-FR: Steinen: Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt.
Freiburg (ots)
Am Montag, 11.08.2025, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer die Neue Straße aus Richtung Sägewerk in Steinen und missachtete an der Kreuzung zur Neuburger Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18-jährigen Honda -Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten und der Radfahrer kam zu Fall, wodurch er sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 1500 EUR.
