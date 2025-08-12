POL-FR: Steinen: Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt.

Freiburg (ots) - Am Montag, 11.08.2025, gegen 11:40 Uhr beabsichtigte eine 65 Jahre alte Fußgängerin den Radweg in der Fricktalstraße in Bad Säckingen zu überqueren. Dabei übersah sie einen auf dem Radweg fahrenden 70-jährigen Radfahrer der seinerseits nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zur Kollision zwischen dem Radfahrer und der Fußgängerin, wodurch beide stürzten und sich leicht verletzten. Sie ...

