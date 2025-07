POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Einbruch in Stadland gesucht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Sandkrug ist am Sonntag, 20. Juli 2025, gegen 16:00 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Beteiligt war ein Bus des Schienenersatzverkehrs. Zur Unfallzeit war ein 50-jähriger Mann aus Hatten mit einem SUV auf der Bümmersteder Straße in Richtung Oldenburg unterwegs. Weil er nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen ...

mehr