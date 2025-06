LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung - Polizei ermittelt

Gera (ots) - Gera. Am 25.06.2025 stellte ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes Manipulationen an mehreren Rettungsfahrzeugen in der Ebelingstraße fest. Nach bisherigen Erkenntnissen manipulierten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 09.05.2025 bis 25.06.2025 an den Fahrzeugreifen von insgesamt fünf Pkw, sodass diese Luft verloren. Eine Schadenshöhe kann ...

