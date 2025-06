LPI-G: Sachbeschädigung durch Brand

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Zwei unbekannte Männer verschafften sich am 25.06.2025 in der Zeit von 14:35 Uhr bis 15:20 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zum Wohnhaus einer 75-jährigen Frau in der Quergasse. Die Täter gaben sich als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma aus, verwickelten die Geschädigte in ein Gespräch und verlangten anschließend eine Vorauszahlung für Reparaturarbeiten. In diesem Zusammenhang ...

