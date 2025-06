Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickdiebstahl - Seniorin um mehrere Tausend Euro betrogen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zwei unbekannte Männer verschafften sich am 25.06.2025 in der Zeit von 14:35 Uhr bis 15:20 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zum Wohnhaus einer 75-jährigen Frau in der Quergasse. Die Täter gaben sich als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma aus, verwickelten die Geschädigte in ein Gespräch und verlangten anschließend eine Vorauszahlung für Reparaturarbeiten. In diesem Zusammenhang entwendeten sie unbemerkt Bargeld im hohen vierstelligen Bereich. Anschließend verließen die Täter die Wohnung der Geschädigten. Als die vermeintlichen Dachdecker nicht mehr zurückkamen, bemerkte sie den Betrug und infomierte die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der Umgebung bemerkt haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. An dieser Stelle warnt die Polizei zudem vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie kein Bargeld heraus und kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Angehörigen oder die Polizei. (Bezugsnummer: 0163990/2025) (SR)

