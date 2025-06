Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf der B92 - Zeugenaufruf

Gera (ots)

Gera/Wolfsgefährt:n Am 24.06.2025 gegen 15:08 Uhr kam es auf der B92 in Höhe der Ortslage Wolfsgefährt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Greiz, als dieser aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 20-Jährigen kollidierte. Dieser wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und folglich zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum verbracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte den Unfallort und nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. Es kam zwischenzeitlich zu einer Vollsperrung der Bundesstraße.

Die LPI Gera bittet Zeugen des Unfallgeschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden (Bezugsnummer 0162749/2025). (AK)

