Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlung nach Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen

Altenburg (ots)

Schmölln: Am Abend des 24.06.2025 kam es in der Zeit von 20:40 Uhr bis 20:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich "Am Brauereiteich". Ein 46-Jähriger bedrohte zunächst unbeteiligte Passanten mit einem Baseballschläger. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten fortfolgend zwei Männer (29 und 42) mit dem 46-Jähirgen zunächst in eine verbale Streitigkeit, welche sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Dabei gingen die Beteiligten mit Schlägen und Tritten sowie unter Verwendung des Baseballschlägers und eines Fahrrades aufeinander los. Der 46-Jährige wurde hierdurch verletzt und musste folglich medizinisch behandelt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten alle Beteiligten feststellen und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung einleiten. Während der Anzeigenaufnahme äußerte der 42-jährige Beschuldigte mehrfach verfassungsfeindliche Parolen, darüber hinaus bespuckte und beleidigte dieser die eingesetzten Beamten, weshalb zusätzlich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung ermittelt wird. Alle Beschuldigten standen zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol. Die Ermittlungen zur Auseinandersetzung dauern an. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell