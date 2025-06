Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raubdelikt in Altenburg - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Abend des 24.06.2025 kam es gegen 21:50 Uhr in der Zeitzer Straße zu einem Raub unter Vorhalt eines Messers. Ein 19-jähriger Mann gab an, das sich dieser an einer Bushaltestelle aufhielt, als sich ihm plötzlich ein unbekannter Täter von hinten näherte und ihn mutmaßlich in arabischer Sprache ansprach. Der Täter zog unvermittelt ein Messer, bedrohte den Geschädigten und forderte dessen Mobiltelefon (schwarzes Redmi 8a). Aus Angst übergab der Geschädigte dem Täter sein Handy, eine EC-Karte sowie seinen Ausweis. Der Unbekannte flüchtete stadteinwärts. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt, mit dunklem Haar, heller Jeans und dunklem Kapuzenpullover beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Altenburg unter der Tel. 0365 / 8234 1465 entgegen - Bezugsnummer 0162901/2025. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell