LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von Geldbörse und Computerbetrug - Fotos des Täters

Altenburg: Unbekannte Täter entwendeten am 14.11.2024 gegen 11:30 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg die Geldbörse einer 72-Jährigen. Gegen 11:45 Uhr nutzte ein unbekannter männlicher Täter die gestohlene EC-Karte für zwei unbefugte Geldabhebungen an einem Geldautomaten im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes am benannten Ort. Durch die Tat erlangte der Beschuldigte Bargeld in Höhe von ca. 1.900,- Euro. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen wegen Diebstahl und Computerbetrug auf. Nach Beschluss des Amtsgerichtes Gera wird nunmehr öffentlich nach den Tätern gefahndet - siehe Fotos. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden - Bezugsnummer 0298443/2024. (AK)

