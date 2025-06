LPI-G: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Greiz (ots) - Weida: Am Abend des 23.06.2025 wurde versucht, in ein leerstehendes Grundstück in der Brüderstraße einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten hierbei einen Türriegel des Eingangstores. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang nicht festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03661 / 621-0 zu melden (Bezugsnummer 0161681/2025). (AK) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr