POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Markus Droste

Unna (ots) - In der Nacht zu Samstag (17.05.2025) haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Krautstraße in Unna gesprengt. Bei der Sprengung wurde der Automat beschädigt, aber nicht geöffnet. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Spuren der Tat gesichert. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 ...

