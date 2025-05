Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zigarettenautomat gesprengt

Unna (ots)

In der Nacht zu Samstag (17.05.2025) haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Krautstraße in Unna gesprengt. Bei der Sprengung wurde der Automat beschädigt, aber nicht geöffnet. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Spuren der Tat gesichert.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nadine Richter Telefon: 02303-921 1152 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna Leitstelle Telefon: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

