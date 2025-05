POL-UN: 29-jähriger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet von der Unfallstelle

Selm (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Selm wurde eine 14-jährige Selmerin verletzt. Die Jugendliche befuhr am Freitag (16.05.2025) mit ihrem E-Scooter den Gehweg der Hauptstraße. In Höhe der Hausnummer 19 stieß sie mit der geöffneten Beifahrertür eines dort kurz zuvor am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Die Beifahrertür wurde genau in dem Moment geöffnet, als die 14-jährige dort vorbei fuhr. Nach dem ...

