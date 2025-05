POL-UN: Selm - Festnahme von zwei Autodieben durch aufmerksame Zeugenhinweise

Kamen (ots) - Am Donnerstag (15.05.2025) brachen unbekannte Täter zwischen 08:50 Uhr und 11:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Middelschulteweg ein. Die Täter verschafften ich Zutritt, indem sie ein Küchenfenster aufhebelten und. Die Polizei bittet um mögliche Hinweisgabe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02303 921 3220 oder 02303 921 0 zu melden. Gerne können die Hinweise auch per Mail ...

