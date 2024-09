POL-KI: 240902.2 Kiel: Mutmaßlicher Drogenverkäufer in Abschiebehaft

Kiel (ots) - Gestern hielt ein 27-Jähriger die Polizei auf Trab. Der Mann hat sich an einem Tag gleich mehrfach durch die Begehung diverser Delikte strafbar gemacht. Ihm werden Diebstahl, Sachbeschädigung und Beleidigung zur Last gelegt. Nachdem der Beschuldigte in den frühen Abendstunden im Bereich der Stormarnstraße einen Ladendiebstahl beging, beschädigte er beim Versuch die Örtlichkeit zu verlassen einige ...

mehr