POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus

Werne (ots) - Unbekannte Täter hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf ein Tennisheim an der Hammer Straße in Werne-Stockum abgesehen. Zwischen 18.30 Uhr und 09.50 Uhr drangen sie über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Ob und welche Wertgegenstände entwendet wurden, steht bislang nicht fest. Wer Beobachtungen zum Einbruch gemacht hat, meldet das bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 ...

