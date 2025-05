POL-UN: Werne - Unbekannte dringen in Tennisheim in Stockum ein

Werne (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (13.05.2025), 16.30 Uhr und Mittwoch (14.05.2025), 07.15 Uhr durch Aufhebeln eines Kellerfensters in eine Kindertagesstätte am Fürstenhof in Werne eingedrungen. Entwendet wurde Bargeld. Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch in die Kita geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an ...

