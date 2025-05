Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zigarettenautomat gesprengt

Unna (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (14.05.2025) haben zwei unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Frankfurter Straße in Unna-Königsborn gesprengt.

Mehrere Zeugen hatten gegen 02.45 Uhr einen lauten Knall gehört und gesehen, wie sich zwei Personen vom Tatort in Richtung Berliner Allee entfernten. Einer der Täter flüchtete auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung Platanenallee/Kurpark.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

- männlich - 16-20 Jahre alt - Ca. 170-180cm groß - Dunkel gekleidet mit Kapuzen-Jacken - Schwarze Rucksäcke

Durch die Sprengung befanden sich Trümmerteile sowie Tabakprodukte verteilt auf dem Gehweg. Was und wie viel die Täter entwenden konnten, steht noch nicht fest.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell