POL-UN: Kamen - Unbekannte dringen in Bürogebäude in Kamen-Mitte ein

Schwerte (ots) - Am Montag (12.05.2025) kam es gegen 09.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wannebachstraße in Schwerte-Westhofen. Ein 26-jähriger Schwerter befuhr die Wannebachstraße in Richtung Dortmund-Holzen, als er aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr geriet. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Dortmund kollidierte beim Ausweichen ...

