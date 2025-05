POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß und verletzten Personen

Kamen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag (08.05.2025), 18.30 Uhr auf Freitag (09.05.2025), 06.50 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in eine Grundschule "In der Kaiserau" in Kamen-Methler eingedrungen. Mehrere Räume wurden betreten, verwüstet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht nicht fest. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 ...

mehr