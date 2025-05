POL-UN: Selm - Aktion gegen "Geisterradler" - Deutliche Zeichen für mehr Verkehrssicherheit

Unna (ots) - Unna-Siddinghausen und Unna-Massen rückten am Wochenende in den Blickpunkt von bislang unbekannten Tätern. Am Böckenweg drangen am Freitag (09.05.2025) zwischen 07.10 Uhr und 16.00 Uhr Unbekannte in ein Haus ein und durchwühlten dieses gänzlich. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. In Unna-Massen wurde am Sonntag (11.05.2025) ein ...

