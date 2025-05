Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Grundschule in Methler

Kamen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag (08.05.2025), 18.30 Uhr auf Freitag (09.05.2025), 06.50 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in eine Grundschule "In der Kaiserau" in Kamen-Methler eingedrungen.

Mehrere Räume wurden betreten, verwüstet und durchwühlt.

Ob etwas entwendet wurde, steht nicht fest.

Verdächtige Beobachtungen und Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell