Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Grauer Skoda Fabia in Massen entwendet

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben in den Abend-/Nachtstunden von Sonntag (11.05.2025) auf Montag (12.05.2025) einen Pkw am Massener Hellweg in Unna-Massen entwendet.

Der Tatzeitraum: Sonntag, 20.15 Uhr auf Montag, 07.20 Uhr.

Der Pkw - ein grauer Skoda Fabia - hat das amtliche Kennzeichen UN-EY324.

Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell