Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Unfall beim Überholen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Sonntag, 30.03.2025 warteten mehrere Pkw-Lenker gegen 10:50 Uhr verkehrsbedingt an einer roten Baustellenampel in der Freiburger Straße in Lenzkirch. Während die Pkw an der Ampel standen, überholte von hinten ein VW T6 mit Schweizer Kennzeichen die wartende Fahrzeugschlange. Noch bevor dieser an den Pkw vorbei war, kam ihm der Verkehr aus Richtung Saig aus der Baustelle entgegen. Deshalb zog der VW-Lenker sein Fahrzeug nach rechts und streifte dabei das erste, an der roten Ampel wartende Fahrzeug. Als die Ampel in Richtung Saig kurz danach auf Grün schaltete, setzte der VW-Fahrer seine Fahrt einfach fort. Der Fahrer des beschädigten Pkw folgte dem VW und konnte dessen Fahrer durch Zeichen dazu bringen, am Skilift Saig anzuhalten. Als er den VW-Lenker auf den Unfall ansprach und die Polizei hinzurufen wollte, entschuldigte sich der VW-Fahrer, setzte sich in sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell