POL-FR: Landkreis Emmendingen - Endingen am Kaiserstuhl -- Gefährdung des Straßenverkehrs im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall - Zeugenaufruf !

Freiburg (ots) - Unfallzeit: 28.03.2025, 15:50 Uhr Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde bereits am Freitag, den 28.03.2025, ein geparkter Audi A1 in der Werderstraße in Rheinfelden durch einen vorbeifahrenden grauen Lieferwagen beschädigt. Der Audi stand nahe dem Kreuzungsbereich zur Schillerstraße am ...

