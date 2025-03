Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung - Hund beißt Frau - Hundehalterin kann Hund nicht zurück halten - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Müllheim, Ortsteil: Vögisheim

Am Freitag 28.03.2025 kam es gegen 17 Uhr in der Straße Am Rotacker in Müllheim, Ortsteil Vögisheim zu einem Vorfall, bei dem eine 77-jährige Frau verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Geschädigte als Passantin in dem Wohngebiet unterwegs, als ein Hund aus einem Grundstück plötzlich auf sie zu gerannt kam, an ihr hochsprang, sie umwarf und sofort mehrfach ins Gesicht biss. Hierbei erlitt sie erhebliche Verletzungen im Gesicht und musste durch den Rettungsdienst in ein Spezialklinikum verbracht werden, wo sie stationär behandelt werden musste.

Offenbar hatte die 29-jährige Hundehalterin keinen ausreichenden Einfluss auf den Hund um diesen in seinem Verhalten zu stoppen. Erst als die Halterin und ein Begleiter den Hund von der Dame wegrissen, ließ dieser ab.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte und welche Umstände genau hierzu geführt haben ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, welche von der Polizeihundeführerstaffel geführt werden.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu möglichen Hintergründen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631 1788-0) in Verbindung zu setzen.

