POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinfelden -- Zeugenaufruf nach Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle !

Unfallzeit: 28.03.2025, 15:50 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde bereits am Freitag, den 28.03.2025, ein geparkter Audi A1 in der Werderstraße in Rheinfelden durch einen vorbeifahrenden grauen Lieferwagen beschädigt. Der Audi stand nahe dem Kreuzungsbereich zur Schillerstraße am Fahrbahnrand.

Nach dem Verkehrsunfall verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden von etwa 1500 EUR.

Der Streifvorgang konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher jedoch seine Personalien nicht hinterließ.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht neben dem genannten Erstmelder auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können.

Hinweise bitte rund um die Uhr an die Polizei in Rheinfelden, Tel. 07623 74040.

