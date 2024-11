POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 - 89 Verstöße festgestellt

Beta (ots) - Einbrecher haben Kabel sowie ein Elektrogerät aus einem Neubau im Stadtteil Beta entwendet. Die Täter drangen in der Nach von Montag auf Dienstag offenbar gewaltsam über eine Tür in die Innenräume eines Neubaus in der Haigerlocher Straße. Dort entwendeten sie eine Kabelrolle sowie ein Elektrogerät im Gesamtwert von geschätzten 1400 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Das ...

