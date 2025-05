Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fahrradfahrer fährt gegen PKW und flüchtet von der Unfallstelle

Selm (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer stieß am Freitag (16.05.205) mit einem in der Straße Am Grünen Grund am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß fiel der Mann zu Boden. Zeugen des Verkehrsunfalls wollten dem Mann helfen. Doch dieser setzte sich wieder auf sein Fahrrad und flüchtete von der Unfallstelle. An dem PKW entsandt Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02303 921 3420 oder 02303 921 0 zu melden. Gerne können die Hinweise auch per Mail geschickt werden: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nadine Richter Telefon: 02303-921 1152 E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna Leitstelle Telefon: 02303-921 3535 Fax: 02303-921 3599 E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell