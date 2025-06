Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit einer Leichtverletzten

Gera (ots)

Gera: Am Montagmorgen (24.06.2025) kam es gegen 08:30 Uhr im Bereich des Stadtrings Südost / Ecke Elsterdamm zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Dacia den Stadtring aus Richtung Leumnitz kommend in Richtung Greiz. Zeitgleich beabsichtigte ein 25-jähriger Fahrer eines VW Golf vom Elsterdamm kommend, einem Rettungswagen mit eingeschaltetem Sonder- und Wegerecht freie Bahn zu verschaffen. Hierzu überfuhr der 25-Jährige bei Rotlicht die dortige Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem bevorrechtigten Fahrzeug der 58-Jährigen. Der 25-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Ermittlungen der Geraer Polizei zum Unfallgeschehen dauern an. (AK)

