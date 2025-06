Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufbruch eines Pkw in Zeulsdorfer Straße

Gera (ots)

Gera: In der Nacht vom 22.06.2025 auf den 23.06.2025 schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten Pkw in der Zeulsdorfer Straße ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Schaden an der Scheibe beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0160520/2025). Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Fahrzeugnutzer, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen - auch nicht für kurze Zeit. Hinweise nimmt die Polizei Gera entgegen. (AK)

