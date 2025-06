Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Festnahme nach Auseinandersetzung mit Messer

Duisburg (ots)

In der Wanheimer Straße ist es am Sonntagabend (1. Juni, 20:00 Uhr) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der drei Menschen durch ein Messer teils schwer verletzt worden sind. Der Tatverdächtige (28) soll zunächst mit einem 63-jährigen Mann in einem Café in einen Streit geraten sein, in dessen Verlauf er plötzlich ein Messer gezogen und den 63-Jährigen damit erheblich verletzt haben soll. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Zwei weitere Männer (60 und 63), die versucht haben sollen, den Streit zu schlichten, wurden ebenfalls verletzt.

Der 28-Jährige flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung, konnte aber heute Morgen (2. Juni) von Polizisten festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Duisburg bewertet die Tat nach derzeitigem Kenntnisstand als versuchtes Tötungsdelikt, eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige wird morgen einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell