Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Handel mit Betäubungsmitteln - Festnahme

Duisburg (ots)

Am Freitagmorgen (30. Mai, 09:40 Uhr) konnten Mitarbeitende der Stadt Duisburg beobachten, wie eine bisher unbekannte Frau Geld an einen 61-jährigen Mann aushändigte. Sie vermuteten eine Drogenübergabe und verständigten die Polizei. Die herbeigerufenen Polizisten durchsuchten den Italiener und fanden bei ihm mehrere Bubbles und Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Durch einen Schnelltest konnte der Inhalt der Bubbles als Heroin bestimmt werden. Der 61-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln auseinandersetzen.

