Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruf verfassungsfeindliche Parolen durch Jugendgruppe

Gera (ots)

Gera. Am 04. April 2025 gegen 18:30 Uhr wurde im Bereich eines Skateparks in der Maler-Fischer-Straße in Gera eine Gruppe von mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden festgestellt, welche nach ersten Zeugenaussagen nationalsozialistische sowie ausländerfeindliche Parolen riefen. Die Ermittlungen wurden durch die Geraer Polizei aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (Bezugsnummer: 0087310/2025) (SR)

