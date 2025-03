Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Die Eisenacher Polizei führte gestern Vormittag Geschwindigkeitskontrollen in der Werrastraße durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. In der zweistündigen Kontrolle wurden 12 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit registriert. Eine 82-jährige Fahrerin eines VW durchfuhr den Bereich mit 59 km/h. Im Rahmen der Anhaltungen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführer eingeleitet. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei sensiblen Gruppen an Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Kindern, nach sich ziehen. (jd)

