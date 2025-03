Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Supermarkt evakuiert

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16.45 Uhr wurde ein Supermarkt im Bereich Mühltor evakuiert. Augenscheinlich durch Freisetzung einer bislang unbekannten Substanz erlitten mehrere in dem Geschäft befindliche Personen Atemwegsbeschwerden. Sechs Personen (5 x weiblich/14-58 Jahre; 1 x männlich/37 Jahre) kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Der Supermarkt blieb für den Rest des Tages geschlossen. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr in den Einsatz involviert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell