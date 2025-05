Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und Netzwerkpartnern gegen Clankriminalität - Einsatzbilanz

Duisburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28. - 29. Mai) führte die Duisburger Polizei gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern einen Kontrolleinsatz im Duisburger Norden zur Bekämpfung der Clankriminalität durch. Beteiligt an der Kontrolle waren unter anderem die Staatsanwaltschaft Duisburg, das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, ein Diensthundführer der Polizei Mönchengladbach, die Steuerfahndung Essen und Kräfte der Duisburger Hundertschaft. Insgesamt drei Gewerbeobjekte und drei Wohnungen durchsuchten die Einsatzkräfte in den Stadtteilen Alt-Hamborn und Marxloh.

Bei der Kontrolle der Objekte und der insgesamt über 150 Personen konnte folgende Bilanz gezogen werden:

Sechs Strafanzeigen unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz sowie acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil beispielsweise das Nichtraucherschutzgesetz nicht eingehalten wurde. Die Einsatzkräfte stellten zudem sechs Waffen und Betäubungsmittel sicher.

Der Kontrolleinsatz gehört zu den regelmäßigen Einsätzen zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität im Duisburger Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Netzwerkpartnern.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell