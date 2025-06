Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Greiz (ots)

Weida. Am Mittwochmorgen, 25.06.2025, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Bahnhofsstraße in Weida zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 54-Jährige leicht verletzt wurde. Die 54-jährige Frau musste mit ihrem Pkw verkehrsbedingt an der Einmündung zur B175 anhalten, als ein 18-jähriger Autofahrer auf ihr Fahrzeug auffuhr. Durch die Kollision erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, welcher derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (SR)

