POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Motorradfahrer auf der Autobahn 1 in Lohne tödlich verunglückt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 19.07.2025 gegen 23:45 Uhr, befindet sich ein Mann in Elsfleth auf seinem E-Scooter. In der Hafenstraße, in Höhe des dortigen Getränkemarktes, hält der E-Scooterfahrer an, fällt hin und verletzt sich hierbei leicht. Gegenüber der Polizei werden widersprüchliche Angaben darüber gemacht, ob der E-Scooterfahrer durch Schubsen eines Anderen oder ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen ...

mehr