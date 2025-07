Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mann in Elsfleth leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 19.07.2025 gegen 23:45 Uhr, befindet sich ein Mann in Elsfleth auf seinem E-Scooter. In der Hafenstraße, in Höhe des dortigen Getränkemarktes, hält der E-Scooterfahrer an, fällt hin und verletzt sich hierbei leicht. Gegenüber der Polizei werden widersprüchliche Angaben darüber gemacht, ob der E-Scooterfahrer durch Schubsen eines Anderen oder ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen ist. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können. Zeugen werden gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen

