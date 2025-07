Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren unter Alkoholeinfluss in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 19.07.2025, gegen 12:00 Uhr wurde der Polizei durch Zeugen der Verdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt in der Stedinger Straße in Bookholzberg gemeldet. Der Pkw konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Delmenhorst und Hude an der Halteranschrift angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Pkw kurz zuvor noch bewegt worden sein musste. Der 65-jährige Fahrzeughalter aus Hude, bei dem es sich nach der Personenbeschreibung aller Wahrscheinlichkeit nach auch um den Fahrzeugführer handelte, konnte an der Halteranschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille beim 65-Jährigen. Zudem konnte festgestellt werden, dass der 65-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell