POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 18.07.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Gemeinde Ganderkesee auf der Harmenhauser Straße (B212) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Ganderkesee befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Lemwerder. Trotz ausgeschildertem Überholverbot setzte der 23-Jährige zu einem Überholvorgang an und übersah dabei den Pkw eines 30-Jährigen aus Delmenhorst, welcher nach links in Richtung Hohenbökener See abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die beteiligten Pkw in den Straßengraben geschleudert wurden. Der 23-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer aus Ganderkesee wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der 30-jährige Delmenhorster und sein 24-jähriger Mitfahrer aus Oberhausen erlitten schwere Verletzungen. Vor Ort waren neben der Polizei drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht und dort medizinisch versorgt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000,- EUR geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise vollgesperrt werden.

