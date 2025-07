Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vermisste Person konnte in einem Zug angetroffen werden

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots)

Durch das Servicepersonal eines Fernzuges, der am Mittwochabend auch am Bahnhof Saalfeld stoppte, wurde die Bundespolizei um Unterstützung ersucht. Im Intercity, der sich auf der Fahrt von Leipzig nach Karlsruhe befand, hielt sich eine Person ohne Ticket auf, die zudem auf das Ansprechen der Zugbegleiterin nicht reagierte.

Der Mann wurde zur weiteren Überprüfung mit zum Bundespolizeirevier am Bahnhof Saalfeld genommen. Er machte während der polizeilichen Maßnahmen einen apathischen und orientierungslosen Eindruck auf die Beamten. Die Bundespolizisten konnten ermitteln, dass der 29-jährige Deutsche durch eine psychiatrische Einrichtung in Baden-Württemberg als vermisste Person gemeldet war. Der 29-Jährige wurde in Schutzgewahrsam genommen und fortwährend betreut.

In enger Abstimmung mit der Polizei in Ulm, dem gesetzlichen Vertreter, einem baden-württembergischen Krankenhaus und einer Thüringer Klinik konnte die Unterbringung in einer Saalfelder Einrichtung ermöglicht werden. Dorthin wurde der Mann im Anschluss verbracht.

Wegen der ticketlosen Fahrt wurde ein Strafverfahren gegen den 29-Jährigen eingeleitet, da hier der Anfangsverdacht des Erschleichens der Beförderungsleistung im Raum steht.

