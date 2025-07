Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hilf- und orientierungsloser Mann am Bahnhof in Schutzgewahrsam genommen

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots)

Am Dienstagabend hat eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof Saalfeld einen augenscheinlich alkoholisierten und orientierungslosen Mann angetroffen. Ansprechversuche waren nur mäßig erfolgreich. Er wurde auf Grund der Umstände in Schutzgewahrsam genommen.

Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von knapp 1 Promille gemessen. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten bei der benachbarten Polizei in Saalfeld in Erfahrung bringen, dass der 41-jährige Deutsche von seiner Wohneinrichtung in Neustadt Orla vermisst wird. Zwischenzeitlich untersuchte medizinisches Personal den Mann. Gesundheitliche Bedenken konnten dabei ausgeräumt werden.

In Abstimmung mit der verantwortlichen Einrichtung wurde der Rücktransfer des Mannes von der Saale an die Orla organisiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell