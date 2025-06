BPOLI EF: Gefährliche Gegenstände gehören nicht ins Handgepäck

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof, Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots) - In gleich zwei Fällen beschäftigten herrenlose Gepäckstücke die Bundespolizei am Mittwochnachmittag. Zunächst wurde bei der Bestreifung des Erfurter Hauptbahnhofes ein großer Koffer in einem Warteraum festgestellt. Eine Person konnte dem Reiseutensil nicht zugeordnet werden. Befragungen im Umfeld ...

mehr