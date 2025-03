Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen-Baccum - Zeugen nach Diebstahl einer Handtasche gesucht

Lingen-Baccum (ots)

Bislang unbekannte Täterin oder unbekannter Täter hat in der Nacht zum 9. März 2025 eine schwarze Damenhandtasche der Marke "Kapten & Son" aus dem Festzelt einer Firmboßelveranstaltung am Gasthof an der Antoniusstraße entwendet. Die Geschädigte fand ihre Tasche am Folgetag im Bereich der Kirche wieder, jedoch fehlten ihre Visa- sowie ihre Debitkarte.

Mit einer der entwendeten Karten wurden zwischen 01:02 Uhr und 01:11 Uhr mehrere Bargeldabhebungen am Geldautomaten einer Firma in der Antoniusstraße Höhe Hausnummer 27, 49811 Lingen-Baccum vorgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Aktivitäten im Bereich des Geldautomaten bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

